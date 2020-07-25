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أخبار محلية > المقام السامي يوجه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية
25/07/2020   8:46 م

المقام السامي يوجه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية

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وافق المقام السامي على مقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

وأكد التوجيه على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.

وكان مجلس الوزراء، في وقت سابق، قد وجه وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال. وفق “أخبار 24”.

المقام السامي يوجه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية

أخبار محلية
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