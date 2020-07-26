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أخبار محلية > أخفوا عنها وفـاة والدها لـ3 أشهر.. تفاصيل حادثـة ألزمت شابة الكرسي المتحرك
26/07/2020   8:14 ص

أخفوا عنها وفـاة والدها لـ3 أشهر.. تفاصيل حادثـة ألزمت شابة الكرسي المتحرك

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مرّت الشابة السعودية آثر سيت بسلسلة من الأزمات بعد أن تعرضت برفقة والدها وأخيها لحادثـة ألزمتها الكرسي المتحرك.

وأوضحت، خلال مشاركتها في برنامج “الدنيا علمتني” على قناة MBC، أن القصة بدأت بتوصية من الطبيب المعالج لوالدتها بتغيير البيت والانتقال إلى آخر لا يحتوي على درج عالٍ، وهو ما دفع عائلتها للتفكير في ترك بيتهم في المدينة المنورة والانتقال للعيش في جدة.

وقالت آثر إنه خلال انتقالهم من المدينة المنورة إلى جدة تعرضوا لحادثـة ضخمة أودت بحياة والدها وأخيها، وتركتها عاجزة عن المشي على قدميها، لتبدأ رحلتها مع الكرسي المتحرك، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن. وفق “أخبار 24”.

وروت وجها آخر من المعاناة تمثل في الفترة التي تلت الحادثـة، حيث كان سؤالها الدائم عن صحة والدها وأخيها دافعًا للأطباء والمحيطين لإخفاء خبر وفاتهما لأكثر من 3 أشهر، حيث لجأوا إلى الكذب، بإخبارها أنهما بصحة جيدة بعد الحادثـة، حتى عرفت آثر الحقيقة خلال إحدى الزيارات العائلية لها في المستشفى.

أخفوا عنها وفـاة والدها لـ3 أشهر.. تفاصيل حادثـة ألزمت شابة الكرسي المتحرك

أخبار محلية
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