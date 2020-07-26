الأمن العام: معاقبة 16 شخصاً بـ 10 آلاف لكل منهم لدخول المشاعر المقدسة دون تصريح

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام أنه تم معاقبة 16 مخالفا، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف ريال، لدخولهم إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة.
وأضاف أن المخالفات سجلت بدءًا من تاريخ 28-11-1441هـ، وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة، وفقا للأمر الملكي الخاص بعقوبات مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعليمات موسم حج هذا العام 1441هـ.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج، مؤكدا أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها .وفق “أخبار 24”.