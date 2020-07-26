بعد اعتناقها الإسلام.. يابانية تقرر العيش في جدة وتوضح سبب تفضيلها البقاء في السعودية

روت فتاة يابانية، تُدعى يوكي، قصة اختيارها المملكة للعيش فيها بعد اعتناقها الإسلام وتفضيلها لها على عدة دول عربية أخرى.
وأوضحت أنها قررت تعلم اللغة العربية وفكرت في الذهاب إلى دول عربية أخرى، وبعد اعتناقها الإسلام قبل 5 سنوات ونصف اختارت مدينة جدة لقربها من مكة المكرمة.
وبيّنت، في حديث لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (السبت)، أنها وصلت إلى جدة قبل 6 أشهر وأعجبت بها جداً وأحبتها وقررت أن تصبح “جداوية”.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها وجدت السعودية دولة عظيمة والناس لطفاء وكرماء ويحبون مساعدة الآخرين أكثر من اليابانيين ودائماً ما يعرضون عليها مساعدتها لتقرر مواصلة البقاء فيها.
يوكي اليابانية.. اعتنقت الإسلام وانتقلت للعيش في السعودية.. التفاصيل مع مشاعل السعد#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/HLU592TxxY
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 25, 2020