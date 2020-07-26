“الصحة”: تجاوزنا ذروة كورونا.. وهذه مؤشرات التعافي

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن هناك استقرارا في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد، مرجحًا أن تكون المملكة قد وصلت إلى قمة المنحنى الوبائي.
وأوضح، خلال حديث لـ”الإخبارية”، أن الوصول لقمة المنحنى الوبائي يتبعه استقرار في حالات الإصابة وارتفاع ملحوظ في معدلات التعافي خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضا واضحا في أعداد الحالات التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة.
وقال إن كافة المؤشرات الحالية تؤكد تجاوز المملكة للمرحلة الأصعب من مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الالتزام الجماعي بالإجراءات الوقائية سوف يصنع الفارق خلال الأيام المقبلة.
فيديو | الصحة لـ #الإخبارية: استقرار في أعداد #كورونا وقد نكون وصلنا إلى قمة المنحنى الوبائي#الإخبارية pic.twitter.com/uZkOFIgXhS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2020
وفق “أخبار 24”.