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أخبار محلية > “الصحة”: تجاوزنا ذروة كورونا.. وهذه مؤشرات التعافي
26/07/2020   8:15 ص

“الصحة”: تجاوزنا ذروة كورونا.. وهذه مؤشرات التعافي

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أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن هناك استقرارا في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد، مرجحًا أن تكون المملكة قد وصلت إلى قمة المنحنى الوبائي.

وأوضح، خلال حديث لـ”الإخبارية”، أن الوصول لقمة المنحنى الوبائي يتبعه استقرار في حالات الإصابة وارتفاع ملحوظ في معدلات التعافي خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضا واضحا في أعداد الحالات التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة.

وقال إن كافة المؤشرات الحالية تؤكد تجاوز المملكة للمرحلة الأصعب من مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الالتزام الجماعي بالإجراءات الوقائية سوف يصنع الفارق خلال الأيام المقبلة.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: تجاوزنا ذروة كورونا.. وهذه مؤشرات التعافي

أخبار محلية
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