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أخبار المناطق > “الأمن العام” يستعرض عدداً من الجرائـم التي قُبض على مرتكبيها الأسبوع الماضي
26/07/2020   8:15 ص

“الأمن العام” يستعرض عدداً من الجرائـم التي قُبض على مرتكبيها الأسبوع الماضي

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تمكنت الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي من القبض على عدد من مرتكبي الجـرائم في عدد من مدن المملكة.

وشملت تلك الجرائـم:

– وافدين آسيويين يتاجران بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، في البطحاء بالرياض.

– مواطنا ومقيما يروجان ويتاجران بالمسكر ، وضُبط معهما 3.5 ألف قارورة في جدة.

– 9 أشخاص من جنسيات مختلفة سرقوا معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية، وبلغت قيمة المسروقات 300 ألف ريال بالرياض.

– 4 مقيمين آسيويين يعتدون على عاملين في مستودع ويستولون على 6 حاويات وكابلات نحاسية في جدة.

– 6 مواطنين سرقوا 12 معدة ثقيلة وباعوها “سكراب” بمحافظة بحرة.

– 12 وافدا آسيويا سرقوا بطاريات أبراج الاتصالات والقواطع والكيابل، ولوحات إرشادية على الطرق في الرياض.

– 7 آسيويين يحتجزون مقيما بسبب خلافات مالية، ويطلبون من شقيقه فدية لإطلاق سراحه في مكة المكرمة.

– مجموعة من الأشخاص يطلقون النـار بشكل عشوائي من سـلاح رشاش في عرعر وينشرون ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام” يستعرض عدداً من الجرائـم التي قُبض على مرتكبيها الأسبوع الماضي

أخبار المناطق
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