الطعام يسبب لها جروحاً.. قصة معاناة شابة سعودية مع مرض جلدي غريب

كشفت الشابة أبرار آل عثمان، عن قصتها مع مرض “انحلال الجلد الفقاعي”، والذي يصيب الإنسان بحالة ضعف شديدة في الجلد.
وأوضحت، خلال مشاركتها في برنامج “الدنيا علمتني” على قناة mbc، أن بداية المعاناة كانت عندما تحوّل لهوها بالدراجة إلى أزمة كبيرة، حيث وقعت خلال لعبها واصطدم رأسها بالأرض، ما أدى إلى نزيف خارجي أسهم في ظهور مضاعفات للمرض تمثلت في فقدانها لشعر رأسها.
وقالت إنها وجدت معاونة صادقة من زميلاتها خلال الدراسة الابتدائية مراعاةً لظروفها المرضية، سواء في حمل الحقائب أو مساعدتها على صعود السلم، خاصة أنها كانت لا تقدر على القيام بالكثير من المجهودات.
وأشارت أبرار إلى أن الضعف العام الذي أصاب جلدها بفعل المرض كان في الغالب يضعها بمواقف صعبة، كان أبرزها في الاختبارات الدراسية؛ إذ كان الضغط على أعصابها وجلد اليد أثناء الإمساك بالقلم يؤدي إلى نزيف شديد خلال الاختبار.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن تناول الطعام أيضًا كان يمثل معاناة كبيرة بالنسبة لها، لا سيما أن ذلك كان في الغالب يؤدي إلى جروح في الزور والحلق، وذلك نظرًا للضعف الشديد الذي يكون عليه الجلد.
إيش شعورك ما الناس تهرب منك بسبب مرضك؟ تفاصيل القصة مع أبرار آل عثمان #الدنيا_علمتني #MBC1 pic.twitter.com/Fm1JMlsfXv
— MBC1 (@mbc1) July 25, 2020