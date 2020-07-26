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أخبار المناطق > شرطة الشرقية: ضبط شخص في القطيف تهجم بسـلاح أبيض على رجل أمن
26/07/2020   8:17 ص

شرطة الشرقية: ضبط شخص في القطيف تهجم بسـلاح أبيض على رجل أمن

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه تم القبض على مواطن تهجم بسلاح أبيض على رجل أمن أثناء ضبط مخالفات إجراءات الحد من التجمعات بسبب كورونا في محافظة القطيف.

وأوضح النقيب الدريهم بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس “كورونا” المستجد، في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وأصابه باستخدام سـلاح أبيض؛ ما اقتضى السيطرة على الموقف والقبض عليه، بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف بأنه بعد القبض عليه اتضح أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة الشرقية: ضبط شخص في القطيف تهجم بسـلاح أبيض على رجل أمن

أخبار المناطق
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