رسائل مجهولة تحتال بمناسبة “موسم الحج”.. و”البنوك السعودية” تُحذر

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دعت البنوك السعودية، الجميع إلى عدم التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدعي الفوز بجوائز بمناسبة “موسم الحج”.
ونصحت البنوك السعودية في رسائل لمشتركيها بتجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج؛ تفادياً لعمليات الاحتيال.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج