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أخبار محلية > رسائل مجهولة تحتال بمناسبة “موسم الحج”.. و”البنوك السعودية” تُحذر
26/07/2020   8:18 ص

رسائل مجهولة تحتال بمناسبة “موسم الحج”.. و”البنوك السعودية” تُحذر

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دعت البنوك السعودية، الجميع إلى عدم التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدعي الفوز بجوائز بمناسبة “موسم الحج”. 

ونصحت البنوك السعودية في رسائل لمشتركيها بتجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج؛ تفادياً لعمليات الاحتيال.  

رسائل مجهولة تحتال بمناسبة “موسم الحج”.. و”البنوك السعودية” تُحذر

أخبار محلية
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