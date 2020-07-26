بالفيديو.. مسؤول أمني: النقاط والدوريات ستحبط محاولات التسلل إلى المشاعر عبر الجبال يوم التاسع

أكد العقيد صالح الرشيد، أحد مسؤولي قيادة المهام والإسناد الأمني المرتبطة بدوريات أمن الحج، أن الدوريات والنقاط الأمنية على حدود صعيد عرفات ستُحبط أي محاولات للتسلل من خلال الجبال؛ للدخول إلى المشاعر المقدسة في يوم التاسع من شهر ذي الحجة.
وشدد في لقاء مع “الإخبارية”، على أن قوات المهام والإسناد الأمني تتولى الدعم والتعزيز الأمني بالمشاعر والعاصمة المقدسة من خلال الدوريات المتحركة ونقاط الفرز والضبط، إلى جانب فرض طوق أمني بحدود المشاعر المقدسة والطرق المؤدية لها.
ونوه إلى أنه لن يسمح بوصول أو دخول أي شخص غير مُصرّح له إلى المشاعر المقدسة، مبيناً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع جميع القطاعات الأخرى لدخول الوفود المعنية بالخدمات حسب التصاريح الصادرة لها. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #الإخبارية ترصد إجراءات الضبط الأمني في مداخل العاصمة المقدسة pic.twitter.com/m783mLLzSg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2020