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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن بعرعر يروي تجربته في ترويض الحيوانات المفترسة.. وأخطر إصابة تعرّض لها
26/07/2020   8:19 ص

بالفيديو.. مواطن بعرعر يروي تجربته في ترويض الحيوانات المفترسة.. وأخطر إصابة تعرّض لها

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روى مواطن من مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، تجربته في رعاية وترويض الحيوانات المُفترسة قرابة 20 عاماً، وقصة فقد أحد أصابعه بواسطة “ضبعة” مفترسة.  

 وقال المواطن عبدالله الشمري، إنه بدأ مبكراً في اقتناء الحيوانات المفترسة كالأسود والضباع والذئاب والسباع، وكذلك جميع أنواع الثعابين السامة والثعابين العاصرة والعقارب.  

 وأضاف الشمري في تقرير لبرنامج “mbc في أسبوع” على قناة “mbc“، أنه تعرّض خلال العشرين عاماً التي عمل فيها بترويض الحيوانات للعديد من الإصابات، والتي كان أخطرها فقدانه أحد أصابعه بسبب عضة “ضبعة”. وفق “أخبار 24”.

 وحذّر من إقبال البعض على ترويض الحيوانات المفترسة دون دراية كاملة بذلك، منوهاً إلى أهمية التعرف على طرق وأساليب التعامل مع هذه الحيوانات المفترسة. 

 

بالفيديو.. مواطن بعرعر يروي تجربته في ترويض الحيوانات المفترسة.. وأخطر إصابة تعرّض لها

أخبار محلية
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