عبدالله بن مساعد يرد على الجدل المُثار بشأن تصريحاته حول راتب “جوميز”

قدم مالك نادي شیفیلد يونايتد الإنجلیزي الحالي، ورئیس نادي الهلال الأسبق الأمیر عبدالله بن مساعد، توضيحاً لبعض المعلومات حول التصريحات التي أدلى بها أمس (السبت) خلال استضافته في إذاعة (UFM) بشأن عدة أمور تخص النادي.
وذكر الأمير عبدالله بن مساعد: “قلت في نهاية فترة إدارة الهلال الحالية استشاروني في عقود الرعاية، والمقصود بالطبع الإدارة السابقة وإلا ما قلت نهاية الفترة”.
وقال في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “ذكرت أن راتب جوميز أعلى من مجموع عقود لاعبي الهلال في سنة من السنوات، وكان يجب أن أضيف أن هذا وعلى حسب معلوماتي كان في السنة الأولى لعقده فقط، حيث انخفض عقده في السنوات التالية، وبالنسبة لعقده الجديد لا أعلم تفاصيله”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “عندما تطرقت لاختلافي في الرأي مع صالح الهويريني حول تقييم أحد اللاعبين، كان يجب أن أضيف أني أكن لأخي صالح المحبة والاحترام وأني أقرأ له كثيراً”.