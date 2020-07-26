منشأة بالمدينة تصرف 15 ريالاً لبعض الموظفات لديها عن شهر يوليو.. و”الموارد البشرية” تتدخل

اشتكت موظفات بإحدى المنشآت المتعاقدة مع جامعة طيبة في المدينة المنورة، من إيداع المنشأة 15 ريالاً فقط في حسابهن؛ استحقاقاً عن شهر يوليو الجاري.
وتلقت بعض الموظفات وفقاً لـ”عكاظ”، رسائل بإيداع مبالغ قليلة من المنشأة لهن تتراوح بين 15 إلى 130 ريالاً فقط كاستحقاق عن شهر يوليو، داعيات الجهات المعنية إلى التدخل.
وأعلن مدير العلاقات العامة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة أحمد السناني، إيقاف خدمات المنشأة، لحين مراجعة الشكاوى المقدمة.
بدوره، أوضح المتحدث باسم جامعة طيبة الدكتور عبدالله الحربي، أن إدارة الجامعة تتابع شكاوى الموظفات في إطار حماية حقوقهن، وحرصاً على صرف رواتبهن.