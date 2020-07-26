كشفت وزارة النقل عن 10 مشاريع يجري تنفيذها بمحافظة الأحساء تشمل إنشاء طرق جديدة، ورفع كفاءة أخرى، وإنشاء تقاطعات وجسور لتحسين وسائل السلامة، بتكلفة قدرها 920 مليون ريال.
وأوضح مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أن خطة الوزارة بالمنطقة تتضمن استكمال الجزء الأخير من “دائري الأحساء” مع تنفيذ عدد من التقاطعات الهامة، لافتا وفقا لصحيفة “اليوم” إلى تنفيذ طرق جديدة بطول 230 كم، وإصلاح وصيانة طرق قائمة بإجمالي أطوال 263 كم.
وأبان أنه يجري العمل على إنشاء 13 تقاطعا لتحسين ورفع مستوى السلامة على طرق الوزارة، مبينا أنه تم الانتهاء من ازدواج طريق “الهفوف/ العقير”.
وأشار الغامدي إلى أنه يتم حالياً تنفيذ الجزء الأخير من الطريق الدائري بمحافظة الأحساء، وتنفيذ عدد من التقاطعات الهامة، مبينا أن أعمال الصيانة الوقائية بالمحافظة تشمل 11 مشروعا، بتكلفة 266 مليون ريال.