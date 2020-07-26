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أخبار محلية > إنجاز 97% من محطة مترو مكة قرب قطار الحرمين.. و85% من أعمال الوجهة التطويرية الجديدة “مسار”
26/07/2020   1:14 م

إنجاز 97% من محطة مترو مكة قرب قطار الحرمين.. و85% من أعمال الوجهة التطويرية الجديدة “مسار”

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، عن إنجاز 97% من محطة مترو مكة قرب قطار الحرمين.

وأشار أبو عتيق إلى اكتمال 85% من أعمال جسور الوجهة التطويرية الجديدة “مسار” والتي يعد طريق الملك عبدالعزيز نواتها الرئيسية، مبيناً وفقا لصحيفة “مكة” أن الشركة تعمل على مدار الساعة لإنجاز العمل بالوجهة التي ستكون معلما حضارياً بمكة، ويعد الطريق نواتها الرئيسة.

وقال إن نسبة الإنجاز من محطة مترو مكة (أ) قرب محطة قطار الحرمين بلغت 96.99% وتشمل الخط (أ) والخط (ب) ونفق طريق عبدالله عريف، فيما بلغت نسبة إنجاز محطة مترو مكة (ب) قرب مسجد الملك عبدالله 85%، وتشمل أعمال نفق طريق المنصور.

يذكر أن “مسار” تقع في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة، وتهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لتعزيز جودة الحياة لسكان العاصمة المقدسة وضيوفها، والمساهمة في تطوير نمط حياة الفرد وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة.

إنجاز 97% من محطة مترو مكة قرب قطار الحرمين.. و85% من أعمال الوجهة التطويرية الجديدة “مسار”

أخبار محلية
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