بمشاركة 430 ألف متدرب ومتدربة.. “التعليم” تختتم برامج التطوير المهني الصيفي

أعلنت وزارة التعليم، اختتام المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي “عن بُعد”، وذلك بتدريب أكثر من 430 ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضح المركز الوطني للتطوير المهني أن هذا العدد من المتدربين سجل في 3705 برامج تدريبية خلال فترة الإجازة الصيفية شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، وشاركت فيها إدارات التدريب في إدارات التعليم بالمملكة، وبمشاركة فاعلة من الجامعات.
ولفت إلى أن البرامج الأكثر تسجيلاً خلال هذه المرحلة تمثلت في دورات المناهج وطرق التدريس، حيث سجّل بها أكثر من 114 ألف مستفيد ومستفيدة، تليها برامج القيادة، والتي سجل بها نحو 85 ألف متدرب ومتدربة، في حين سجّل في برامج التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم 70 ألفاً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الزيارات لمنصّة التدريب الصيفي الإلكتروني بلغ أكثر من 1.6 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي جلسات النظام 6.5 مليون جلسة، خلال الفترة من (1441/11/10 وحتّى 1441/12/2).
يذكر أن المشروع يهدف لرفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلّم للإسهام في تجويد نواتج التعلّم، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة، وإعادة ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية.