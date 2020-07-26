لتزامنه مع إجازة العيد.. تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج “دعم صغار مربي الماشية”، ليكون في 9 أغسطس المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس (السبت)، أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكانت الوزارة أعلنت في دورة الاستحقاق التاسعة للبرنامج في يونيو الماضي، تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من البرنامج نحو 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة “أنعام”، لافتة إلى أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية تمت تربيتها محليا. وفق “أخبار 24”.