“الثقافة” تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأفلام

أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأفلام، برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والتي ستتولى مسؤولية تطوير قطاع الأفلام في المملكة، وتحت إدارة رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله القحطاني.
وذكرت الوزارة أن مجلس الإدارة ضم أيضا نائب وزير الثقافة حامد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من: هيفاء المنصور، ومحيي الدين كامل، وأماندا نيفيل، ومحمد الخريجي، وعامر الحمود.
وأوضحت أنه سيكون من ضمن مهام المجلس إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية، على أن تمتد عضويته 3 سنوات قابلة للتجديد، وتُعقد اجتماعاته 4 مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الهيئة ستعمل على تطوير ودعم صناعة الأفلام، وتسويق الأفلام السعودية محلياً ودولياً، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأفلام، كما ستقوم بتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجال الأفلام.