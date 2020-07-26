شاهد.. أمير عسير يرعى مشروعات المشهد الحضري ببللسمر وانطلاقة مهرجان الأثب ببللحمر

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال انطلاقة فعاليات مهرجان مركز الأثب في بللحمر، ضمن متابعته لمشروعات المشهد الحضري والفرص الاستثمارية في مركز بللسمر.
ونشرت إمارة المنطقة مقطع فيديو، يظهر جانباً من مشاركة الأمير تركي في مهرجان البر السادس في بللسمر، وكلمته التي تحدث فيها عن أهمية المشاريع، وأشار إلى ضرورة إصلاح القلوب والدروب.
وتتمثل المشروعات التنموية في بللسمر، في إنشاء ميدان للفروسية، وتهيئة عدد من المواقع بمتنزه الجاضع، وسفلتة وإنارة الطريق الرابط بين خارف بللسمر وخارف بللحمر، واستكمال سفلتة طريق الملك فيصل. وفق “أخبار 24”.
وتشمل المشروعات تنفيذ ساحة وملعب خارف بللسمر، فضلا على طرح عدد من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص وإقامة الفعاليات والمهرجانات التي تتميز بها المنطقة.
#فيديو ||
الأمير #تركي_بن_طلال يرعى لقاء متابعة مشروعات المشهد الحضري والفرص الاستثمارية في مركز #بلّسمر، ويرعى انطلاقة فعاليات مهرجان مركز الأثب في #بلّحمر . pic.twitter.com/lzjQ4MG8bi
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) July 26, 2020