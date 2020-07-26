“المياه الوطنية” تبدأ خطوات طرح 114 محطة صرف صحي للقطاع الخاص كفرص استثمارية طويلة الأجل

قالت شركة المياه الوطنية إنها بدأت أول خطوات مشاركة القطاع الخاص في 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم (الأحد) أنها تعتزم طرح 5 عقود تتضمن 15 محطة معالجة صرف صحي كمرحلة أولى، تعالج 5.1 مليون متر مكعب يوميًا تعادل 50% من إجمالي سعة معالجة المحطات اليومية.
وذكرت أن العقود تتضمن تطوير 4 محطات بمنفوحة في مدينة الرياض سعة معالجتها الإجمالية 900 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير محطتي حدا وعرنة بمكة المكرمة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًا.
وأضافت أن العقود تشمل أيضاً تطوير محطة المطار الأولى ومحطات الخمرة في محافظة جدة بسعة معالجة إجمالية تبلغ 830 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي وادي العرج في مدينة الطائف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 167 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير محطات عرعر وطريف وسكاكا في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 108 آلاف متر مكعب يوميًا. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أنها ستطرح أول كراسات الشروط لعقد المجموعة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، على أن تطرح العقود الأخرى للمجموعات الأربع على التوالي، مشيرة إلى أن العقود تتضمن إعادة تأهيل المحطات وتشغيلها وصيانتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وأبانت الشركة أنها تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي تصل إلى 25 سنة، فضلًا على استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، وتوفير فرص العمل، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية.