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أخبار محلية > نائب وزير الحج يُفسر وضع علامات ملونة في صحن الطواف
26/07/2020   5:58 م

نائب وزير الحج يُفسر وضع علامات ملونة في صحن الطواف

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باشر نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، الاستعدادات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله في المسجد الحرام، للتأكد من اتباع كافة إجراءات التباعد والوقاية.

وفسّر خلال حديثه للإخبارية، وجود علامات ملونة في صحن الطواف، حيث أكد أنه تم تقسيم الحجاج إلى مجموعات تتبع ألواناً مُحددة، مشيرًا إلى أن كل مجموعة ستقوم بالطواف على العلامات ذات الألوان المُخصصة لهم.

وأشار إلى أن عملية الطواف ستضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الحجاج، مؤكدًا أنه لم يتم الكشف عن أي إصابة بكورونا بين الحجيج. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه تم وضع خطط استباقية للتعامل مع حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أنه تم تعديلها بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضمان سلامة الحجاج.

نائب وزير الحج يُفسر وضع علامات ملونة في صحن الطواف

أخبار محلية
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