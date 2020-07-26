متى نصل إلى “صفر” في تسجيل إصابات كورونا؟ استشاري أمراض معدية يُجيب

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، أنه لن يتم الوصول بمعدل تسجيل إصابات فيروس كورونا المستجد إلى مستوى صفر إلا بعد اكتشاف لقاح له.
وأشار خلال لقائه مع قناة السعودية، إلى استمرار تسجيل حالات مصابة بالفيروس خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لحين الكشف عن لقاح فعال لمواجهة المرض، مؤكدًا أن الأعداد قد تشهد انخفاضاً تدريجياً خلال تلك الفترة.
وكانت جامعة أوكسفورد قد أعلنت نجاح الاختبارات السريرية للقاح مضاد لكورونا بمرحلتيها الأولى والثانية، كما أكد خبراء أن المرحلة الثالثة سوف تكون المحطة الأخيرة في طريق التوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس. وفق “أخبار 24”.
فيديو | بهذه الحالة نصل إلى “صفر” في تسجيل إصابات #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/cSbLGJsQPI
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 26, 2020