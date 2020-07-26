“الصحة” تُعلن عن الجاهزية الصحية في المشاعر المقدسة

أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى منى الوادي (بسعة 160 سريرًا) وذلك استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام (1441هـ) وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.
وأوضحت أن قسم الطوارئ بالمستشفى يضم 34 سريرًا (24 للطوارئ، و6 لإنعاش الحالات الحرجة، و4 للحالات التنفسية)، بالإضافة إلى غرفة للضماد، وأخرى للكسور.
وأضافت أن عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة بلغ 21 سريرًا، فضلاً عن 6 غرف ذات التدفق السالب، كما تم توفير 48 سريرًا لحالات الإجهاد الحراري (نصفها للحالات الحرجة والنصف الآخر للحالات المتوسطة). وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المستشفى بها غرفتان للعمليات، وغرفة لمناظير الجهاز الهضمي، وقسماً للتعقيم، فيما يوفِّر المختبر جميع التحاليل والفحوصات المطلوبة، إضافةً إلى بنك الدم الخاص بالمستشفى، وكذلك يحتوي قسم الأشعة على 3 أجهزة متحركة وجهاز ثابت، علاوة على جهازين للأشعة المقطعية والتلفزيونية.