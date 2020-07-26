أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، النظرة الأولية لتوقعات حالة الطقس لموسم الحج 1441هـ على المشاعر المقدسة، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 5 من ذي الحجة حتى الإثنين 13 من الشهر نفسه.
وتوقعت أن تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى درجات تتراوح من 28 إلى 30 درجة مئوية، كما توقعت أن تصل نسبة الرطوبة من 40 إلى 70%.
وقالت إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح من 20 إلى 35 كم/ ساعة خلال ساعات النهار، ثم تتحول إلى جنوبية شرقية خلال الليل بسرعة من 10 إلى 20 كم/ ساعة.
وأشارت إلى احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة مثيرة للأتربة والغبار في فترة ما بعد الظهيرة، وذلك خلال الفترة من 5 ذي الحجة وحتى 10 من الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.
وأكدت التوقعات الأولى استمرار فرص تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الطائف وشرق مكة المكرمة، وقد يصل تأثيرها إلى مواقع المشاعر مصحوبًا بنشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، مع زيادة فرص هطول الأمطار الرعدية خلال الأيام الثلاث الأخيرة من الفترة المُحددة.