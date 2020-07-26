فيديو توعوي.. الصحة تُوضح التصرف الصحيح لإنقاذ المختنق بالطعام

استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، طريقة التصرف الصحيحة الواجب اتخاذها لإنقاذ المختنق بالطعام “الغصة”، وذلك عبر فيلم قصير لمجموعة من الشباب على المائدة.
وتضمن تصرف إنقاذ المختنق بالطعام عدداً من الخطوات، وهي الوقوف خلف المصاب مباشرة، ومن ثم وضع ساق المسعف بين ساق المختنق والضغط بين السرة وأسفل التجويف الصدري.
إلى جانب لف ذراعي المسعف على بطن المصاب وإحكام قبضته على الأخرى، ثم القيام بالضغط 5 ضغطات إلى الداخل والخارج حتى خروج الجسم من الفم، ثم تحفيزه على التنفس بعمق بعد إنقاذه.وفق “أخبار 24”.
وحذّرت الوزارة من مسببات الغصة أثناء تناول الطعام وعلى رأسها الحديث والضحك أثناء الأكل، مشيرةً إلى أنه يجب ترك الأمر لمن يمتلك المعرفة فقد تكون المساعدة خاطئة.
من المؤكد أنك لا تريد المساعدة بطريقة خاطئة 🧐❌
تعلم التصرف الصحيح لإنقاذ المختنق (غصة) بالطعام #عش_بصحة
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— صـحة جدة (@Jeddahhealth) July 26, 2020