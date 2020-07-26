بعد أزمة “مايكون”.. “المشعل”: الهلال فقد 8 لاعبين في موسمه الاستثنائي

انتقد الإعلامي الرياضي سعود المشعل، ما سمّاه بالضجيج والصياح بين جماهير نادي النصر، بعد رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي مايكون بيريرا، بشكل رسمي اليوم الأحد.
وقال “المشعل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: في الموسم الاستثنائي افتقد الهلال لخدمات كل من: الفرج، سالم، ياسر، البريك، عطيف، البليهي، خربين مع منتخب بلاده، عموري مع منتخب بلاده”.
وأضاف: “ولعب الهلال جولتين كانت تعادلين بنقطتين فقط.. الآن يغيب منهم لاعب أجنبي واحد ويملئون تويتر بالضجيج والصياح!!”.وفق “أخبار 24”.
وأعلن مايكون، اليوم الأحد، الرحيل عن نادي النصر نهائيًا، بعد فشل مجلس إدارة صفوان السويكت، في التوصل إلى اتفاق مع غلطة سراي التركي، لشراء عقد اللاعب نهائيًا، أو التمديد لنهاية الموسم الرياضي الجاري.
في الموسم الاستثنائي افتقد #الهلال لخدمات كل من :
1- الفرج
2- سالم
3- ياسر
4- البريك
5- عطيف
6- البليهي
7- خربين مع منتخب بلاده
8- عموري مع منتخب بلاده
ولعب الهلال جولتين كانت تعادلين بنقتطين فقط ..
الآن يغيب منهم لاعب اجنبي واحد ويملئون تويتر بالضجيج والصياح ..!!!
— سعود المشعل (@Saud_me2008) July 26, 2020