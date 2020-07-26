نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد أزمة “مايكون”.. “المشعل”: الهلال فقد 8 لاعبين في موسمه الاستثنائي
26/07/2020   11:43 م

بعد أزمة “مايكون”.. “المشعل”: الهلال فقد 8 لاعبين في موسمه الاستثنائي

+ = -
1002

انتقد الإعلامي الرياضي سعود المشعل، ما سمّاه بالضجيج والصياح بين جماهير نادي النصر، بعد رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي مايكون بيريرا، بشكل رسمي اليوم الأحد.

وقال “المشعل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: في الموسم الاستثنائي افتقد الهلال لخدمات كل من: الفرج، سالم، ياسر، البريك، عطيف، البليهي، خربين مع منتخب بلاده، عموري مع منتخب بلاده”.

وأضاف: “ولعب الهلال جولتين كانت تعادلين بنقطتين فقط.. الآن يغيب منهم لاعب أجنبي واحد ويملئون تويتر بالضجيج والصياح!!”.وفق “أخبار 24”.

وأعلن مايكون، اليوم الأحد، الرحيل عن نادي النصر نهائيًا، بعد فشل مجلس إدارة صفوان السويكت، في التوصل إلى اتفاق مع غلطة سراي التركي، لشراء عقد اللاعب نهائيًا، أو التمديد لنهاية الموسم الرياضي الجاري.

بعد أزمة “مايكون”.. “المشعل”: الهلال فقد 8 لاعبين في موسمه الاستثنائي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103957.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.