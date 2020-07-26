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اخبار رياضية > مقايضة ثلاثية.. عرض جديد من “الهلال” لخطف “المولد” من الاتحاد
26/07/2020   11:44 م

مقايضة ثلاثية.. عرض جديد من “الهلال” لخطف “المولد” من الاتحاد

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ذكرت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة نادي الهلال، جدد محاولاته للحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “سبورت”، إن إدارة الهلال قدمت لمجلس إدارة الاتحاد، عرضًا بـ5 ملايين ريال، بالإضافة إلى الثنائي هتان باهبري ونواف العابد، للحصول على خدمات المولد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ورفض الاتحاد، العرض الأول من الهلال، ليقدم مجلس فهد بن نافل، عرضًا جديدًا، بـ6 ملايين ريال، بالإضافة إلى باهبري والعابد ومعهما عبدالله الحافظ، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم.

ويفضل الاتحاد من جانبه رفض جميع العروض المقدمة من أجل اللاعب، مؤكدًا أنه لا نية للتخلي عنه في الصيف الحالي، حيث أوضحت مصادر أن المولد لاعب لا غنى عنه في تشكيلة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في الفترة المقبل.

مقايضة ثلاثية.. عرض جديد من “الهلال” لخطف “المولد” من الاتحاد

اخبار رياضية
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