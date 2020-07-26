أخطر اتحاد كرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، جميع أنديته، بعدم التفاوض مجددًا مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، والمُعار لصفوف الاتفاق خلال الفترة الحالية، وليد أزراو.
وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الفترة الماضية، أن اللاعب المغربي غادر إلى بلاده بعد أن وصلت مفاوضات تمديد عقده مع الاتفاق إلى طريق مسدود، بعدما طلب إلغاء تخفيض 50% من رواتبه الشهرية خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق.
وهددت إدارة الاتفاق وكيل أعمال أزارو، برفع اسمه إلى اتحاد الكرة لرفضه تمديد تعاقده مع الفريق، ومنع تعاقد أي ناد داخل المملكة معه لمدة موسمين مقبلين.
وفق “أخبار 24”.