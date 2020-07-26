بالفيديو.. مواطن يمارس التجارة رغم تجاوزه الـ 80 عاماً في عسير

تغلب التاجر العم جابر، على شيخوخته بالاستمرار في عمله بالتجارة حتى بعد تجاوزه سن الـ80 في إحدى قرى منطقة عسير.
وحافظ العم جابر على نمط حياته الروتيني منذ سنوات، والذي يشمل الذهاب للعمل داخل متجره، والذهاب إلى الصلاة في موعدها للجامع القريب من مقر عمله.
وعلى المستوى الأسري، يعيش العم جابر حياة هادئة، حيث يعتمد بصفة كلية على أحد أبنائه الثمانية لتولي مهام الحسابات المحدودة لمحله التجاري، ويجتمع مع أبنائه بين الحين والآخر.وفق “أخبار 24”.
وأبدى تأثرًا شديدًا عندما تذكر زوجته التي شاركته الجانب الأكبر من حياته، حيث بكى لفراقها، داعيًا الله أن يجمعه بها في جناته.
فيديو | بعمر تجاوز الـ 80 عاما.. العم جابر يمارس التجارة بمحله الصغير وفاضت به الدموع عندما تذكر شريكة حياته#الإخبارية pic.twitter.com/YEF5k051Oa
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 26, 2020