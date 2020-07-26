كيف يتم غسل الكعبة من الداخل؟ أستاذ تاريخ يُجيب

كشف أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى، الدكتور يوسف الثقفي، طريقة غسل الكعبة المشرفة من الداخل.
وأوضح خلال لقائه مع قناة السعودية، أن عائلة الشيبي بالتعاون مع المسؤولين في مكة المكرمة، يتولون مهام غسل الكعبة المُشرفة سنوياً.
وأشار إلى أنه يتم غسل الكعبة بشكل كامل بواسطة سوائل معينة، بالإضافة إلى استخدام أفضل وأرقى العطور على مستوى العالم.
وتستعد إمارة منطقة مكة المكرمة لاستضافة حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط التزام كامل بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحجاج. وفق “أخبار 24”.
#بسلام_آمنين | غسيل الكعبة المشرفة مع د. يوسف الثقفي – استاذ التاريخ بجامعة أم القرى.#حج1441 pic.twitter.com/aCjplDIsTE
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 26, 2020