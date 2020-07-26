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أخبار محلية > كيف يتم غسل الكعبة من الداخل؟ أستاذ تاريخ يُجيب
26/07/2020   11:46 م

كيف يتم غسل الكعبة من الداخل؟ أستاذ تاريخ يُجيب

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كشف أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى، الدكتور يوسف الثقفي، طريقة غسل الكعبة المشرفة من الداخل.

وأوضح خلال لقائه مع قناة السعودية، أن عائلة الشيبي بالتعاون مع المسؤولين في مكة المكرمة، يتولون مهام غسل الكعبة المُشرفة سنوياً.

وأشار إلى أنه يتم غسل الكعبة بشكل كامل بواسطة سوائل معينة، بالإضافة إلى استخدام أفضل وأرقى العطور على مستوى العالم.

وتستعد إمارة منطقة مكة المكرمة لاستضافة حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط التزام كامل بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحجاج. وفق “أخبار 24”.

كيف يتم غسل الكعبة من الداخل؟ أستاذ تاريخ يُجيب

أخبار محلية
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