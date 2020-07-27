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أخبار المناطق > بالفيديو.. مواطن مسن يُمارس هواية الطيران الشراعي أسبوعياً من أعلى قمم عسير
27/07/2020   8:01 ص

بالفيديو.. مواطن مسن يُمارس هواية الطيران الشراعي أسبوعياً من أعلى قمم عسير

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تحدى مواطن ستيني، عامل السن ليواصل ممارسة هواية الطيران الشراعي بشكل أسبوعي من أعلى مرتفعات السودة بمنطقة عسير. 

وبدأ شغف المواطن علي الحمادي وفقاً لـ”العربية”، برياضة الطيران الشراعي قبل نحو 20 عاماً؛ عقب متابعته لاستعراض الفرق الأجنبية لهذه الرياضة بأبها حينها. 

وقال الحمادي إنه قرر خوض التجربة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن مسالة السن مجرد رقم ويجب على الإنسان أن يحقق ما يرغب فيه دون النظر لعمره. 

بالفيديو.. مواطن مسن يُمارس هواية الطيران الشراعي أسبوعياً من أعلى قمم عسير

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