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أخبار محلية > الحصيني: موجة الحر السادسة تبدأ غدا وتستمر لمدة أسبوع
27/07/2020   2:23 م

الحصيني: موجة الحر السادسة تبدأ غدا وتستمر لمدة أسبوع

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ ‏موجة الحر السادسة غدًا (الثلاثاء)، وقد تصل درجة الحرارة فيها إلى ‏أعلى من معدلها السنوي، وتستمر لمدة أسبوع، لافتًا إلى أن هذه ‏الموجة الحارة ضرورية لنضج التمور.‏

وأشار إلى أنه قد تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة في ‏المنطقة الشرقية والخليج، وتصل في المدينة، والرياض، ‏والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك إلى ما بين 44 و‏‏49 درجة، بينما في مناطق، مكة، ونجران، وجازان، وعسير، ‏والباحة ستكون حول معدلاتها الطبيعية.‏ وفق “أخبار 24”.

وحول توقعاته لطقس اليوم (الإثنين) وليلة (الثلاثاء)، لفت إلى ‏احتمالية سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر على أجزاء من ‏مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة وتبوك، والجوف، ‏والشمالية، وحائل، وغرب الوسطى، والربع الخالي، وتسبقها ‏رياح نشطة وغبار متفاوت.‏

الحصيني: موجة الحر السادسة تبدأ غدا وتستمر لمدة أسبوع

أخبار محلية
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