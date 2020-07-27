الحصيني: موجة الحر السادسة تبدأ غدا وتستمر لمدة أسبوع

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ موجة الحر السادسة غدًا (الثلاثاء)، وقد تصل درجة الحرارة فيها إلى أعلى من معدلها السنوي، وتستمر لمدة أسبوع، لافتًا إلى أن هذه الموجة الحارة ضرورية لنضج التمور.
وأشار إلى أنه قد تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة في المنطقة الشرقية والخليج، وتصل في المدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك إلى ما بين 44 و49 درجة، بينما في مناطق، مكة، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة ستكون حول معدلاتها الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
وحول توقعاته لطقس اليوم (الإثنين) وليلة (الثلاثاء)، لفت إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر على أجزاء من مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة وتبوك، والجوف، والشمالية، وحائل، وغرب الوسطى، والربع الخالي، وتسبقها رياح نشطة وغبار متفاوت.