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أخبار محلية > “مدني مكة” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
27/07/2020   2:23 م

“مدني مكة” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده منطقة مكة المكرمة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

‏وأوضحت المديرية أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأبانت أن الحالة تشمل محافظات: “أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، المويه، تربه، خليص، عرفات، مزدلفة، ميسان”، اعتبارا من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء لهذا اليوم الإثنين. ‏ وفق “أخبار 24”.

وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنية السلامة للجميع.

“مدني مكة” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

أخبار محلية
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