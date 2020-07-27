نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “أمين الرياض”: إزالة أكثر من 13 ألف مركبة مهملة في النصف ‏الأول من العام الجاري
27/07/2020   2:24 م

بالفيديو.. “أمين الرياض”: إزالة أكثر من 13 ألف مركبة مهملة في النصف ‏الأول من العام الجاري

+ = -
326

أكد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أنه تمت ‏إزالة أكثر من 13 ألف مركبة مهملة بمدينة الرياض خلال ‏النصف الأول من العام الجاري.‏

وأشار إلى أن الأمانة تستهدف إزالة بقية السيارات المهملة من ‏المدينة في إطار السعي لتحسين البيئة العمرانية والارتقاء ‏بالمشهد الحضري.‏

وأهاب بالجميع مشاركتهم بالإبلاغ عن المركبات المهملة عبر الرقم ‏‏940، لافتًا إلى أن الأمانة قد لا تصل إلى بعض المركبات.‏

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أمين الرياض”: إزالة أكثر من 13 ألف مركبة مهملة في النصف ‏الأول من العام الجاري

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885104170.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.