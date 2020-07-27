بالفيديو.. “أمين الرياض”: إزالة أكثر من 13 ألف مركبة مهملة في النصف ‏الأول من العام الجاري

أكد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أنه تمت إزالة أكثر من 13 ألف مركبة مهملة بمدينة الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الأمانة تستهدف إزالة بقية السيارات المهملة من المدينة في إطار السعي لتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالمشهد الحضري.
وأهاب بالجميع مشاركتهم بالإبلاغ عن المركبات المهملة عبر الرقم 940، لافتًا إلى أن الأمانة قد لا تصل إلى بعض المركبات.
في إطار سعينا لتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالمشهد الحضري، بدأنا خلال النصف الأول من العام بإزالة أكثر من ١٣ ألف مركبة، ونستهدف في #أمانة_منطقة_الرياض إزالة بقية السيارات المهملة من المدينة..
قد يفوتنا بعض المركبات.. لذا كن شريكنا في التبليغ عنها عبر ٩٤٠pic.twitter.com/F2pEW4qCZr
— فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف (@BinAyyafFaisal) July 26, 2020
وفق “أخبار 24”.