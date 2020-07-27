‏"وافي": أصدرنا 9 آلاف رخصة ونشرف على بناء 143 ألف حدة ‏سكنية خلال 2020‏

أكد برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” أنه أصدر رخصًا لـ 9 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، تتوزع على 19 مشروعاً بمختلف أنحاء المملكة، وجارٍ إصدار 35 ألف رخصة لوحدات سكنية جديدة
وأشار إلى أن إجمالي عدد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها البرنامج يبلغ حالياً أكثر من 143 ألف وحدة سكنية ضمن 109 مشاريع بقيمة تجاوزت 98 مليار ريال.
وأوضح البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود، إذ تم تنفيذ عدد من المتابعات الهندسية لنحو 122 مشروعاً، ومراجعة 465 تقريرًا هندسيًا، كما تمت زيارة 145 موقعاً، وتم ضبط 14 مشروعا مخالفاً لنظام البيع على الخارطة.
يُذكر أن برنامج “وافي” أطلق مُؤخراً خدمة التقديم على الرخص عبر منصته الإلكترونية لإكمال جميع الإجراءات المُتعلقة بها دون الحاجة لزيارة مقر البرنامج ضمن جهوده لتسهيل جميع الإجراءات والأنظمة الخاصة بتطوير المشاريع العقارية بنظام البيع على الخارطة.
وفق “أخبار 24”.