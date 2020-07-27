أكد برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” أنه أصدر رخصًا ‏لـ 9 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء خلال النصف الأول من ‏العام الجاري 2020، تتوزع على 19 مشروعاً بمختلف أنحاء ‏المملكة، وجارٍ إصدار 35 ألف رخصة لوحدات سكنية جديدة
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وأشار إلى أن إجمالي عدد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء ‏التي يشرف عليها البرنامج يبلغ حالياً أكثر من 143 ألف وحدة ‏سكنية ضمن 109 مشاريع بقيمة تجاوزت 98 مليار ريال.‏
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وأوضح البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام ‏المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود، إذ ‏تم تنفيذ عدد من المتابعات الهندسية لنحو 122 مشروعاً، ‏ومراجعة 465 تقريرًا هندسيًا، كما تمت زيارة 145 موقعاً، وتم ‏ضبط 14 مشروعا مخالفاً لنظام البيع على الخارطة.‏
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يُذكر أن برنامج “وافي” أطلق مُؤخراً خدمة التقديم على الرخص ‏عبر منصته الإلكترونية لإكمال جميع الإجراءات المُتعلقة بها ‏دون الحاجة لزيارة مقر البرنامج ضمن جهوده لتسهيل جميع ‏الإجراءات والأنظمة الخاصة بتطوير المشاريع العقارية بنظام ‏البيع على الخارطة.‏

‏"وافي": أصدرنا 9 آلاف رخصة ونشرف على بناء 143 ألف حدة ‏سكنية خلال 2020‏

وفق “أخبار 24”.