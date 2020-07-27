بالعديد من الإجراءات الاحترازية.. “رئاسة الحرمين” تستكمل استعداداتها لاستقبال الحجاج

استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقامت الرئاسة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية، على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.
كما رفعت الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن ومنع برادات وحافظات المياه، حيث سيتم تقديم ماء زمزم من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، كما عملت على الوقوف ميدانياً مع الجهات المعنية كافة للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه. وفق “أخبار 24”.