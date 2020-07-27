“الثقافة” تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم

أعلنت وزارة الثقافة، تشكيل مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم، برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ونائبه الأستاذ حامد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، والدكتور خالد عمر عزام، والمهندس باسم بن صبحي الشهابي، وجواهر بنت زياد السديري، وكارلو راتي.
وسيقوم المجلس بإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية والخطط والبرامج، وتمتد عضوية مجلس الإدارة لـ3 سنوات قابلة للتجديد، ويعقد اجتماعاته 4 مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وتقوم هيئة فنون العمارة والتصميم بوظائف متعددة تحت إدارة رئيسها التنفيذي الدكتورة سمية السليمان، تشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالفنون العمرانية والتصميم، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع فنون العمارة والتصميم – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة.
كما ستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات المتعلقة باختصاصها، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاع ورفعها للوزارة، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع العمارة والتصميم، إلى جانب إقامة الدورات التدريبية، وتقديم المنح الدراسية للموهوبين، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
وستتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصها، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاتها بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة.