“شرطة المدينة” تضبط تشكيلا عصابيا ارتكب حوادِث سرقة وسلب للعمالة بانتحال صفة رجال الأمن

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة منازل ومحلات تجارية وانتحال صفة رجال أمن وسلب العمالة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المقدم حسين القحطاني، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص مواطن و3 وافدين من الجنسية التشادية أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل، تورطوا بارتكاب 96 حـادثة جنائية.
وأبان أن الجرائم شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحلات التجارية، وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال أمن.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة مسروقاتهم بلغ حوالي 386 ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.