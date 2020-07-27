كواليس مران الهلال.. الرئيس يراقب.. والمدرب يركز على الجوانب الفنية

يواصل فريق الهلال، تدريباته اليومية استعداداته لاستكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن جانبه، ركز الروماني رازفان لوشيسكو خلال التمرين على تطبيق اللاعبين لعدد من الجمل التكتيكية، للوقوف على استيعاب اللاعبين لنهجه الفني.
وشهد المران، تواجد رئيس النادي فهد بن نافل، حيث راقب تمارين لرفع معدلات اللياقة، أعقبها مناورة فنية على جزء من الملعب، فيما تقرر أن يعاود الفريق تمارينه العادية غداً الإثنين.
ويستعد الهلاب لمباراة ديربي الرياض أمام جاره النصر في الخامس من أغسطس المقبل في سباقهما لحسم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والذي يعود في مطلع الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.
ويأمل الهلال متصدر الدوري برصيد 51 إلى توسيع الفارق النقطي بينه وملاحقه النصر إلى أكثر من 6 نقاط الحالية، من أجل حسم اللقب.