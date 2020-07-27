وليد الفراج ينشر فيديو مثيراً للجدل

نشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن ما يحدث في الوسط الرياضي.
وقال الفراج خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي: “وش السالفة بشوف ردود الفعل مع الأسف صار الطرح في الساحة الرياضية على حسب مصلحتي إذا مصلحتي فيها مطر ندعي بنزول المطر، وسط رياضي يعني الله يعين الحمد لله أنني لست رئيسا لاتحاد الكرة، لأنك تتعامل مع جروبات لا تعنيهم مصلحة العامة للدوري فريقنا فقط خفف تعصبك”.
وكتب الفراج تعليقًا على الفيديو: “ما صديقنا إلا فريقنا .. الحمدلله أنني لست رئيسًا لاتحاد كرة القدم لأنني لن اتناقش مع عقول مليئة بالميول والعواطف فقط بل ستواجه حملات وتيارات تتحرك بطرف أصبع أحدهم”.
ما صديقنا الا فريقنا ..
الحمدلله انني لست رئيسًا لاتحاد كرة القدم لانني لن اتناقش مع عقول مليئة بالميول والعواطف فقط بل ستواجه حملات وتيارات تتحرك بطرف اصبع احدهم 🤔 .#خفف_تعصبك #سناب_وليد_الفراج pic.twitter.com/SuA4Vs1wDk
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) July 26, 2020
وفق “أخبار 24”.