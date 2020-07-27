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اخبار رياضية > معسكر النصر.. حصتان تدريبيتان.. وفقرة في صالة الحديد
27/07/2020   2:31 م

معسكر النصر.. حصتان تدريبيتان.. وفقرة في صالة الحديد

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اختتم فريق النصر، اليوم الأول من معسكره الإعدادي ، ضمن تحضيراته لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع أغسطس المقبل.

وقاد مدرب النصر فيتوريا، المران في اليوم الأول والذي قسمه على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، حيث شمل على تدريبات لياقية وفنية، إضافة إلى إجراء اللاعبين تدريبات في صالة الحديد.

ويستعد النصر، لمواجهة الهلال غريمه والذي يسبقه في سلم ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، يوم 5 أغسطس المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من البطولة.وفق “أخبار 24”.

معسكر النصر.. حصتان تدريبيتان.. وفقرة في صالة الحديد

اخبار رياضية
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