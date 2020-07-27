“المسحل” يكشف خطة الأولمبي لطوكيو..وحظوظ الفوز باستضافة كأس آسيا 2027

تحدث رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل، عن خطة المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2021، مشيرا إلى أن التأجيل جاء في مصلحة المنتخب.
وأضاف المسجل في تصريحات لـ” بودكاست ارتكاز”، أن الاستعداد لأولمبياد طوكيو على أعلى مستوى، ونتمنى تحقيق نتائج أفضل من السابق”.
وأوضح، أن اتحاد الكرة سيحاول توفير كل شيء، وسيكون هناك برنامج قوي لإعداد اللاعبين لهذا المحفل العالمي.
وانتقل للحديث عن تقديم السعودية طلب استضافة كأس آسيا 2027، مؤكدًا أنه خطوة مهمة جدا وهناك دول مجاورة نظمت البطولة مرتين من حقنا التقدم. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “الملاعب سيكون لها مخطط لتطويرها والبنية التحتية أيضا، بدون شك المنافسة ستكون قوية”.
وأكد أنه تلقى دعما من جميع المسؤولين داخل المملكة وعلى رأسهم وزير الرياضة، والعمل يسير بشكل موسع على كافة المستويات؟
وأتم: “نتوقع بعد سنة سيتحدد موعد الإعلان عن الفائز وسيكون أمامنا 6 سنوات للاستعداد وهناك خطط موضوعة من قبل وزارة الرياضة، واستضفنا منافسات قبل ذلك ونجحنا”.