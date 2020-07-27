مليون لكل مباراة.. مصادر تكشف كواليس عقد الرعاية الجديد للاتحاد

تنتظر جماهير نادي الاتحاد، قيام إدارة النادي بتوقيع عقد رعاية مع مجموعة تأجير الوكلاء الحصريين لسيارات “فاو” في السعودية، وستكون الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.
وكشفت ” الرياضية”، أن قيمة العقد ستبلغ أكثر من 8 ملايين ريال لـ 8 مباريات مقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وستكون البداية من مباراة أبها المقبلة.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، مساء اليوم الأحد، أن قاعة الأستاذ أحمد مسعود للمؤتمرات بمقر النادي ستحتضن في الـ 7:30 من مساء غد الإثنين، حفل تدشين عقد رعاية للفريق الأول لكرة القدم بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي.