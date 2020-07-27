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أخبار محلية > جوائزها 50 ألف ريال.. مسابقة لتصميم المركز الاجتماعي لمدينة ‏موظفي “البحر ‏الأحمر‎”‎
27/07/2020   4:58 م

جوائزها 50 ألف ريال.. مسابقة لتصميم المركز الاجتماعي لمدينة ‏موظفي “البحر ‏الأحمر‎”‎

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، مسابقتها لأفضل ‏تصميم ‏معماري مستدام “صديق للبيئة”، للمركز الاجتماعي ‏التابع للحي ‏السكني في مدينة الموظفين، التي يجري تطويرها ‏الآن في ‏مشروع البحر الأحمر‎.‎

ورصدت الشركة جوائز قيمتها 50 ألف ريال للفائزين ‏بأفضل ‏التصميمات، واشترطت أن يكون المشاركون في المسابقة ‏من ‏طلاب الجامعات السعودية، أو من حديثي التخرج، ممن لم ‏يتجاوز ‏حصولهم على المؤهل عاما كاملا.‏

وأوضحت أن فترة التسجيل في المسابقة تبدأ من اليوم 27 يوليو ‏و‏حتى 22 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم ستتألف من فريق ‏خبراء في مجالات التصميم، والبناء، والتطوير، على أن يراعى في التصاميم المرشحة، الإبداع ‏في استغلال المساحات، واستيفاء المفاهيم المعمارية ، ومدى توافقها مع الاعتبارات البيئية في ‏الوجهة‎.

 

وفق “أخبار 24”.

جوائزها 50 ألف ريال.. مسابقة لتصميم المركز الاجتماعي لمدينة ‏موظفي “البحر ‏الأحمر‎”‎

أخبار محلية
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