جوائزها 50 ألف ريال.. مسابقة لتصميم المركز الاجتماعي لمدينة ‏موظفي “البحر ‏الأحمر‎”‎

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، مسابقتها لأفضل تصميم معماري مستدام “صديق للبيئة”، للمركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين، التي يجري تطويرها الآن في مشروع البحر الأحمر.
ورصدت الشركة جوائز قيمتها 50 ألف ريال للفائزين بأفضل التصميمات، واشترطت أن يكون المشاركون في المسابقة من طلاب الجامعات السعودية، أو من حديثي التخرج، ممن لم يتجاوز حصولهم على المؤهل عاما كاملا.
وأوضحت أن فترة التسجيل في المسابقة تبدأ من اليوم 27 يوليو وحتى 22 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم ستتألف من فريق خبراء في مجالات التصميم، والبناء، والتطوير، على أن يراعى في التصاميم المرشحة، الإبداع في استغلال المساحات، واستيفاء المفاهيم المعمارية ، ومدى توافقها مع الاعتبارات البيئية في الوجهة.
يسرنا الإعلان عن #مسابقة_العمارة_المستدامة لتصميم المركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة موظفي #مشروع_البحر_الأحمر، لطلاب الجامعات السعودية، وحديثي التخرج (لمن لم يتجاوز العام)
سجل الآن: https://t.co/b1ZFtoDKU3 pic.twitter.com/ltNmH6Ua8s
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) July 27, 2020
وفق “أخبار 24”.