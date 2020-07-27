مدينة الأنعام في بريدة تُعلن جاهزيتها لموسم الأضاحي.. وهذا مؤشر الأسعار لليوم الإثنين

أعلنت أمانة منطقة القصيم أن مدينة الأنعام في بريدة أنهت استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، بتجهيز الموقع وتنظيم مسارات الدخول والخروج وتكثيف اللوحات الإرشادية.
وأشارت إلى أنها نفذت أعمال التطهير والإجراءات الاحترازية بالموقع مع توفير طاقم بشري مكون من 160 فردًا ما بين أطباء بيطريين ومراقبين وعمال نظافة.
وكشفت الأمانة عن مؤشر أسعار الأضاحي بمدينة الأنعام اليوم (الإثنين)، إذ تراوح سعر النجدي ما بين (1100-2000 ريال)، والنعيمي (1100-1800 ريال)، والحري (900-1400 ريال)، والبربري (500- 650 ريالا)، والسواكني (1000-1300 ريال).
وفق “أخبار 24”.