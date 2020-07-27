بتكلفة 9 مليارات ريال.. افتتاح طريق علي بن أبي طالب في مكة المكرمة

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس (الأحد)، طريق علي بن أبي طالب “الدائري الرابع”، وذلك بعد اكتمال مشروع الطريق الدائري على كامل مدينة مكة المكرمة، وإنجاز أعمال البنى التحتية.
وحضر الافتتاح مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي وعدد من قيادات المرور بالعاصمة المقدسة؛ للاطلاع على وسائل السلامة المرورية وتفقُّد عناصر الأمان المُنفَّذة في الطريق للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وأوضح الأمين أنَّ افتتاح هذا الطريق الحيوي سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وفك الازدحام وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وخلق بيئة جديدة ترتقي بشبكات الطرق، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يليق بمكانة مكة المكرمة.
وأبان أن طول الطريق يبلغ 65 كم، ويحتوي على مسارات واسعة بعرض 4 حارات لكل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 20 مترا ويبلغ العرض الإجمالي للطريق الرئيس 100 متر، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 9 مليارات ريال تقريباً شملت أعمال التنفيذ ونزع ملكيات الأراضي.
وفق “أخبار 24”.