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أخبار محلية > مرسوم ملكي يمنح الديوان العام للمحاسبة الاستقلال المالي والإداري
27/07/2020   5:02 م

مرسوم ملكي يمنح الديوان العام للمحاسبة الاستقلال المالي والإداري

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صدر مرسوم ملكي بالمصادقة ‏على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على إحلال اسم “الديوان ‏العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة”، وكذلك تعديل عدد من ‏مواد نظام الديوان.‏

وأوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام ‏العنقري، أن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين: ‏الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال ‏المالي والإداري، لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية ‏الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة ‏والمحاسبة (الإنتوساي).

وأشار العنقري إلى أن هذه التعـديلات تأتي كذلك لتحقيق مقتضى قرارات ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نصت على أن “الأجهزة العليا للرقابة ‏لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن ‏الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي”.‎ وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ‏ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة ‏الرقابية المشكلة بأمر ملكي، برئاسة ‏ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مرسوم ملكي يمنح الديوان العام للمحاسبة الاستقلال المالي والإداري

أخبار محلية
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