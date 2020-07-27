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أخبار محلية > “العواد” يعلن إطلاق حملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
27/07/2020   5:04 م

“العواد” يعلن إطلاق حملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة

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أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد العواد، اليوم (الإثنين)، إطلاق حملة “معا لمكافحة الاتجار بالأشخاص” في المملكة.

وقال العواد إن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، لافتاً إلى ضرورة التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان.

وكانت هيئة حقوق الإنسان قد أعلنت في وقت سابق، رفْع تصنيف المملكة في تقرير مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، مشيرة إلى أن رفْع التصنيف جاء نتيجة للإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإشراف ولي العهد ومتابعته. وفق “أخبار 24”.

“العواد” يعلن إطلاق حملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة

أخبار محلية
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