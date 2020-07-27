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أخبار محلية > بالفيديو.. بالتعاون مع “الجمارك” و”التجارة” و”الأمن العام”.. “الزكاة والدخل” تضبط مخالفات ضريبية بالخفجي
27/07/2020   5:05 م

بالفيديو.. بالتعاون مع “الجمارك” و”التجارة” و”الأمن العام”.. “الزكاة والدخل” تضبط مخالفات ضريبية بالخفجي

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تمكنت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، من ضبط 115 مخالفة، ‏خاصة بضريبة القيمة المضافة، و16 أخرى تخص ضريبة السلع ‏الانتقائية، خلال زيارة 213 منشأة،‏ ضمن الحملة الميدانية المشتركة على محافظة الخفجي، بالتعاون مع ‏وزارة التجارة والجمارك والأمن العام.

وشملت أنواع المخالفات التي تم رصدها، عدم تحصيل الضريبة، ‏أو تحصيلها بأقل من المستحق، بالإضافة ل‏عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، أو وجود ختم ضريبي.

وكانت الهيئة نفذت الأسبوع الماضي حوالي 4 آلاف زيارة ‏تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في قطاعات البيع ‏بالتجزئة والمطاعم والخدمات، تم خلالها ضبط ألف مخالفة ‏ضريبية.‏

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بالتعاون مع “الجمارك” و”التجارة” و”الأمن العام”.. “الزكاة والدخل” تضبط مخالفات ضريبية بالخفجي

أخبار محلية
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