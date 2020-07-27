بالفيديو.. بالتعاون مع “الجمارك” و”التجارة” و”الأمن العام”.. “الزكاة والدخل” تضبط مخالفات ضريبية بالخفجي

تمكنت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، من ضبط 115 مخالفة، خاصة بضريبة القيمة المضافة، و16 أخرى تخص ضريبة السلع الانتقائية، خلال زيارة 213 منشأة، ضمن الحملة الميدانية المشتركة على محافظة الخفجي، بالتعاون مع وزارة التجارة والجمارك والأمن العام.
وشملت أنواع المخالفات التي تم رصدها، عدم تحصيل الضريبة، أو تحصيلها بأقل من المستحق، بالإضافة لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، أو وجود ختم ضريبي.
وكانت الهيئة نفذت الأسبوع الماضي حوالي 4 آلاف زيارة تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات، تم خلالها ضبط ألف مخالفة ضريبية.
تمكنت الفرق الرقابية في #الزكاة_والدخل من ضبط 115 مخالفة ضمن الحملة الميدانية المشتركة في محافظة الخفجي، والتي شملت 213 منشأة، بالتعاون مع:@SaudiCustoms@MCgovSA@security_gov pic.twitter.com/n49KyqDiDg
— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) July 27, 2020
وفق “أخبار 24”.