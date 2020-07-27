جامعة الطائف تعتمد قبول 14 ألف طالب وطالبة في البكالوريوس والدبلوم وتدعوهم لتأكيد القبول

أعلنت جامعة الطائف، اعتماد قبول أسماء 13,9 ألف طالب وطالبة من المرشحين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.
ودعا عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور وصل الله السواط، الطلبة المقبولين إلى الدخول عبر أيقونة خدمات القبول في بوابة القبول، واختيار خدمة تثبيت القبول والاطلاع على التخصصات التي رشحوا فيها، مؤكداً ضرورة مبادرة الطالب لتأكيد قبوله من خلال أيقونة “أرغب”.
وأوضح السواط أنه في حال عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد فإن ذلك سيعني أن الطالب لا يرغب في القبول، وعليه فسيتم إلغاء طلب قبوله، لافتاً إلى أن عملية تثبيت القبول مرتبطة آلياً مع برنامج “يسّر”، مبيناً أن الفترة المحددة لعملية تثبيت القبول تستمر لمدة أربعة أيام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة فتح حساب بنكي لطلاب البكالوريوس، وإدخال رقم الآيبان على الشاشة التي سيتم فتحها على المنظومة الجامعية يوم 26 ذي الحجة، لضمان تسلم المكافأة الشهرية، مبينًا أنه سيتم إيقاف تسجيل الجدول الدراسي عن الطلبة الذين لم يدخلوا رقم الحساب البنكي.